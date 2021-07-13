Irak'taki hastane yangınında ölü sayısı 64'e yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısının 23 artarak 64'e yükseldiği bildirildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısının 23 artarak 64'e yükseldiği bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 23 arttı.

Yangında son belirlemelere göre ölü sayısının 64'e yükseldiği, yaralı sayısının da 50 olduğu kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gece saatlerinde söndürülmüştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta nisan ayında da Kovid-19 hastalarının yattığı bir hastanede yangın çıkmış ve 82 kişi hayatını kaybetmişti.

Başbakanı Kazımi acil toplantı düzenledi

Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bazı bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangını görüşmek için acil bir toplantı düzenledi.

Kazımi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangın nedeniyle Kazımi'nin başkanlığında bazı bakanlar ve güvenlik yetkililerin de katıldığı acil bir toplantı düzenlendiği ve bazı kararların alındığı belirtildi.

Zikar Valisi Ahmed Ğani El-Hafaci de toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yangının nedenlerini araştırmak için üst düzey bir komitenin oluşturması ve nihai raporun 48 saat içinde sunularak, kamuoyuna duyurulması kararı alındığını belirtti.

Hafaci, toplantıda ayrıca, yangında hayatını kaybedenler için Zikar vilayetinde yas ilan edilmesine ve resmi çalışma saatlerinin salı gününden itibaren 3 gün süreyle askıya alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.