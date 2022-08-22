Irak’ta türbe çöktü: Çok sayıda ölü var!

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şii Müslümanlar için kutsal olan Qattarat İmam Ali Türbesi'nin çatısı, fazla rutubet nedeniyle kayan toprağın etkisiyle çöktü.

Ziyaretçilerin bulunduğu alanda çökme meydana geldiği için yıkıntının altında çok sayıda kişi olduğu tahmin ediliyor; kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sivil savunma ekiplerinin sözcüsü Abdelrahman Cevdet, “Yapılacak herhangi bir hata yeni çökmelere de neden olabilir” diyerek küçük delikler üzerinden devam eden kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlemesinin sebebini açıkladı.

Enkaz altında kalan yaralılara su ve yiyecek verilebiliyor. Şu ana kadar kurtarılanlar arasında üç de çocuk var.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de Twitter üzerinden kurtarma ekiplerine ve gönüllülere teşekkür ederek enkaz altındaki her bir kişiyi kurtarana kadar çalışmaların devam etmesi çağrısı yaptı.

Türbenin hemen yakınlarında, Şiilerin “Ali ibn Abi Talib ve ordusunun mola vererek su içtiğine” inandığı bir su kaynağı var.

Toprak kaymasına buradan kaynaklanan fazla rutubetin yol açtığı sanılıyor.

Kaynak: BBC News Türkçe .