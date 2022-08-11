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Irak'ta tansiyon yükseliyor! Sadr, Meclis'in feshedilmesi için tarih verdi

Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, Meclisin en geç önümüzdeki haftanın sonuna kadar feshedilmesi çağrısında bulundu.

1 Saat Önce
2022-08-11 11:11:20
Irak'ta tansiyon yükseliyor! Sadr, Meclis'in feshedilmesi için tarih verdi

Twitter hesabından paylaşım yapan Sadr, yargıyı Cumhurbaşkanı'na "daha sonra ilan edecekleri bazı koşullar çerçevesinde" yapılacak erken seçim için tarih belirlemeye çağırdı. Sadr, ayrıca, destekçilerinin eylemlere devam edeceğini belirtti.

Sadr, Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkmasının ardından koalisyon hükümeti kuramamış ve siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr'ın çekilmesinin ardından hükümeti kurma görevi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti. Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi başbakan adayı olarak göstermişti.

Sadr yanlıları ise, İran'a yakın bir isim olarak gördükleri Sudani'yi protesto etmek için 30 Temmuz'da Meclisi basmış ve oturma eylemine başlamışlardı. .

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