Irak'ta siyasi kriz derinleşiyor! Maliye Bakanı istifa etti

Irak'ta, Sadr Hareketi ile Şii partiler arasındaki yaşanan siyasi kriz nedeniyle Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi istifa etti.

Irak'ta ekim ayındaki seçimlerden beri devam eden siyasi krizin çözülememesi Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi'nin istifasına neden oldu. Sputnik'in aktardığı habere göre; bakanlar kurulu toplantısında Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi'nin siyasi şartları gerekçe göstererek Başbakan Mustafa el Kazımi'ye istifasını sunduğunu söyledi. Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar'ın maliye bakanlığına vekalet etmesi bekleniyor.

Allavi, ulusal para birimi dinarın ABD doları karşısında değer kaybetmesini savunmuş ve Irak'ın bu yılı bütçesiz geçirmesi halinde memur maaşlarının ödenmesinde zorluk yaşanacağı uyarısını yapmıştı. Irak'ta 2022 genel mali bütçe tasarısı, onaylanması için henüz meclise gelmedi.

Ekim 2021 seçimlerinden birinci çıkan ve mecliste en fazla sandalyeyi elde eden Sadr'ın bloğu, İran yanlısı Şii partileri dışlayan çoğunluk hükümeti kuramaması sonrası meclisten istifa etmişti. Şii lider meclisin feshedilmesini ve erken seçim yapılmasını talep etmişti.

Irak'ta bir türlü hükümetin kurulamadığı siyasi kriz, 10 aydır çözülemiyor. Sadr sonrası hükümet kurma görevini üstlenen rakibi Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurdu. Sadr yanlıları, Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basıp oturma eylemi başlattı. Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yaptı. .