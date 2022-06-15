Irak’ta siyasetten çekilen Sadr’dan yeni açıklama

Irak’ta seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, vekillerinin istifa ve siyasetten çekilme kararından geri dönmeyeceklerini söyledi.

Irak resmi haber ajansı İNA'nın aktardığına göre, Sadr, Necef'te müstafi vekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıda istifa ve siyasetten çekilme kararına değinen Şii lider, söz konusu kararlardan geri dönüş olmayacağını ifade etti.

Sadr Bloku Milletvekili Haydar Hafaci de toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, lideri Sadr'ın yeniden siyasetten çekilme ve vekillerin istifa kararından geri dönülmeyeceğini belirttiğini ve yeniden seçim yapılırsa bile buna katılmayacakları talimatı verdiğini aktardı.

Sadr, İran destekli rakipleriyle anlaşamadığı veistediği “ulusal çoğunluk hükümeti”ni kuramadığı için siyasetten çekilerek vekillerini (73) istifa ettirmişti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan seçimlerde Sadr, 329 sandalyeli Meclis'e 73 vekil göndererek parlamentonun birinci partisi olmuştu. AA