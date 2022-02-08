Irak'ta seçimin galibi Sadr’dan açıklama

Sadr, İranlı General Kaani ile görüşmesi sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Doğulu veya Batılı değil, ulusal çoğunluk hükümeti' ifadelerini kullandı.

Irak'ta seçimin galibi Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, dış etkilerden bağımsız ulusal çoğunluk hükümetinden yana olduğunu yineledi.

Sadr, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ta dış etkilerden bağımsız bir hükümet kurulması gerektiğine işaret ederek, "Doğulu veya Batılı değil, ulusal çoğunluk hükümeti." ifadelerini kullandı.

İranlı generalle görüşme

Şii lider Sadr'ın, söz konusu paylaşımı İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile Necef'te gerçekleştirdiği görüşme sonrası yapması dikkati çekti.

Sadr-Kaani görüşmesine ilişkin ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Sadr'ın "Doğulu" ve "Batılı" terimleriyle Irak'taki hükümet kurma sürecinde İran ve ABD etkisini kastettiği belirtiliyor.

İran'a mesafeli tavrıyla bilinen Şii lider Sadr'ın grubu 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine 73 vekil göndererek seçimden birinci çıkmıştı.

Sadr, daha önce yaptığı açıklamalarda da "ulusal çoğunluk hükümeti" kurulmasını istediğini ifade etmişti.

Sadr Grubu, 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "hükümet kurma müzakerelerini dondurma" kararı aldığını duyurmuştu. Şii lider Sadr, özellikle Kürdistan Demokrat Partisi ve Sünnilerle hükümet kurma müzakereleri yürütüyordu. AA .