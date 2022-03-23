DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MGK Bildirisi açıklandı
Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor
Irak’ta Sadr, Sünniler ve KDP ortak cumhurbaşkanı ve başbakan adayını açıkladı
İtirafçı yer gösterdi; sahilde kayıp Dursun Zehir'in cesedi aranıyor
ABD'nin casuslukla suçladığı Assange hapishanede evlendi
Estonyalı kadınlar Rus tehdidine karşı savunma eğitimi alıyor
‘Sahte başbakan’ ile kandırılan İngiliz bakandan Youtube’a çağrı
Masumlar Apartmanı 63. bölüm tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı youtube izle
Borsa günü düşüşle tamamladı
Recep Gezek ve Emre Gezek kimdir? Hangi bankayı nasıl dolandırdılar, parayı nasıl çektiler? Gezek kardeşler olayı nedir?
Brent petrolün varil fiyatı 120 doları geçti
'Türkiye'nin tedarik zincirinde problem yok'
EURO 2028 başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? EURO 2028'i kazanan ülke ne zaman belli olacak?
Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu
Tekirdağ'da deniz suyu çekildi

TIMETURK / DÜNYA / Irak’ta Sadr, Sünniler ve KDP ortak cumhurbaşkanı ve başbakan adayını açıkladı

Irak’ta Sadr, Sünniler ve KDP ortak cumhurbaşkanı ve başbakan adayını açıkladı

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Grubu, Sünni Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Cumhurbaşkanı adaylarının Reber Ahmet ve Başbakan adaylarının da Cafer es-Sadr olduğunu ilan etti.

16 Dakika Önce
2022-03-23 20:37:18
Irak’ta Sadr, Sünniler ve KDP ortak cumhurbaşkanı ve başbakan adayını açıkladı

Sadr Grubu Meclis Başkanı Hasan Azari, Bağdat'ta KDP ve Sünnilerin Meclis Grubu olan Egemenlik Koalisyonu üyeleriyle görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Sadr Grubu, KDP ve Sünnilerden oluşan “Vatanı Kurtarma İttifakı” adında meclis ittifakı da kurduklarını ifade eden Azari, Cumhurbaşkanı adaylarının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet ve Başbakan adaylarının da halen Irak'ın İngiltere Büyükelçiliği görevini yürüten Cafer es-Sadr olduğunu duyurdu.

Irak Meclisi'nde cumartesi günü cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Seçilecek cumhurbaşkanının en geç 15 gün içerisinde başbakan adayına hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Yeni başbakanın da en geç 1 ay içerisinde kabinesini oluşturması gerekiyor.

Cumhurbaşkanının seçilmesi için meclisin üçte ikisinin oyu lazım. Irak'ta 10 Ekim'de yapılan seçimlerin üzerinden 5 ay geçse de henüz bir hükümet kurulamadı.

Sadr'a bağlı Sadr Grubu 329 sandalyeli meclisin 73 vekilini kazanarak seçim birincisi olmuştu. KPD'nin ise 31 sandalye, Sünni Egemenlik Koalisyonu da 60'dan fazla vekili bulunuyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş