Irak’ta Sadr, Sünniler ve KDP ortak cumhurbaşkanı ve başbakan adayını açıkladı

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Grubu, Sünni Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Cumhurbaşkanı adaylarının Reber Ahmet ve Başbakan adaylarının da Cafer es-Sadr olduğunu ilan etti.

Sadr Grubu Meclis Başkanı Hasan Azari, Bağdat'ta KDP ve Sünnilerin Meclis Grubu olan Egemenlik Koalisyonu üyeleriyle görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Sadr Grubu, KDP ve Sünnilerden oluşan “Vatanı Kurtarma İttifakı” adında meclis ittifakı da kurduklarını ifade eden Azari, Cumhurbaşkanı adaylarının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet ve Başbakan adaylarının da halen Irak'ın İngiltere Büyükelçiliği görevini yürüten Cafer es-Sadr olduğunu duyurdu.

Irak Meclisi'nde cumartesi günü cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Seçilecek cumhurbaşkanının en geç 15 gün içerisinde başbakan adayına hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Yeni başbakanın da en geç 1 ay içerisinde kabinesini oluşturması gerekiyor.

Cumhurbaşkanının seçilmesi için meclisin üçte ikisinin oyu lazım. Irak'ta 10 Ekim'de yapılan seçimlerin üzerinden 5 ay geçse de henüz bir hükümet kurulamadı.

Sadr'a bağlı Sadr Grubu 329 sandalyeli meclisin 73 vekilini kazanarak seçim birincisi olmuştu. KPD'nin ise 31 sandalye, Sünni Egemenlik Koalisyonu da 60'dan fazla vekili bulunuyor. AA .