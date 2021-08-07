'Irak'ta PKK ile Şii milisler arasında güçlü ilişkiler var'

Pentagon, PKK ile Sincar'daki Şii milisler arasındaki ilişkilere değinerek, PKK’nin Sincar Anlaşması’nın uygulanmasına engel olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile Sincar'daki Şii milisler arasındaki ilişkilere değinerek, PKK'nin Sincar Anlaşması'nın uygulanmasına engel olduğunu belirtti.

Pentagon, ABD Kongresi için hazırladığı yıllık raporda, PKK ile Sincar özelinde Irak'taki Şii milisler arasındaki ilişkilere yer verdi.

Ezidi Kürtlerin Sincar'a dönememesinin nedenlerine yer verilen raporda, PKK'nin Sincar'da oluşunun Türkiye'nin devam eden bombardımanlarına neden olduğu kaydedilerek, bunun bölgenin güvenliğine zarar verdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu (UNAMI) verilerinden yararlanılan raporda, Mahmur Kampı'nda çok sayıda Sincarlı sığınmacının olduğu ve PKK'nin varlığı dolayısıyla UNHCR'ın yardımlarını söz konusu sığınmacılara ulaştıramadığı ifade edildi.

PKK dışında YPG ve başka milis grupların da Sincar'da bulunduğunun altının çizildiği raporda, “YPG, Suriye'de silahlı bir yapı ve Sincar'a geliyor. Kürdistan Bölgesi Hükümeti yasal olmayan bu durumdan endişeli ve sorunun çözülmesini istiyor” denildi.

Sincar Anlaşması'nın desteklendiği ve bunun Sincar sorununun en iyi çözüm yolu olduğunun kaydedildiği raporda, PKK ile Şii milisler arasında güçlü ilişkiler olduğu belgelerle ortaya kondu.

Iraklı Şii milislerin PKK'liler için siyasi kalkan olduğu ve PKK'lileri kendi bünyelerinde koruduğunun vurgulandığı raporda, bu şekilde Sincar'daki ihlallerine devam ettikleri bildirildi.

Raporda, İran'ın belirli zamanlarda Türkiye'nin bölgedeki varlığının hedef alınmasını istediği ve milislerin defalarca Türkiye üslerine saldırdığının hatırlatıldığı raporda, Türkiye'nin hava saldırıları nedeniyle Kürdistan Bölgesi sınırlarında yüzlerce köyün boşaltıldığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: K24

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