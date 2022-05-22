Irak’ta kum fırtınası nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak'ta akşam saatlerinde başlayan ve ülkeyi iki gün esir alacak kum fırtınası sebebiyle yarın resmi tatil ilan edildi. Irak Ulaştırma Bakanlığı, tüm ülke havalimanlarındaki uçuşları askıya aldı.