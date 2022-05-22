Irak’ta kum fırtınası nedeniyle resmi tatil ilan edildi
Irak'ta akşam saatlerinde başlayan ve ülkeyi iki gün esir alacak kum fırtınası sebebiyle yarın resmi tatil ilan edildi. Irak Ulaştırma Bakanlığı, tüm ülke havalimanlarındaki uçuşları askıya aldı.
2022-05-22 20:26:33
Irak'ta iki gün sürecek ve tüm ülkeyi etkileyecek kum fırtınası nedeniyle, başbakan Mustafa el-Kazımi'nin talimatı üzerine yarın tüm devlet daireleri ve okullarda resmi tatil ilan edildi.
Sağlık ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ise kapsam dışında tutuldu.
Uçuşlar askıya alındı
Irak Ulaştırma Bakanlığı, kum fırtınasından dolayı tüm ülke havalimanlarındaki uçuşların askıya alındığı duyurdu.
Eğitim Bakanlığı ise okullardaki sınavların salı gününe ertelendiğini açıkladı.
Akşam saatlerinden itibaren başlayan fırtınadan ötürü görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düşmesi öngörülüyor.
Iraklı ilgili birimler, boğulma riski yaşanacağı için vatandaşları evden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. .
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