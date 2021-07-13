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TIMETURK / DÜNYA / Irak’ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92’ye yükseldi

Irak’ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92’ye yükseldi

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanedeki yangında ölü sayısının 28 artarak 92’ye yükseldiği bildirildi.

2 Saat Önce
2021-07-13 21:29:04
Irak’ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92’ye yükseldi

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Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Zikar'da Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 28 kişi daha hayatını kaybetti.

Son ölümlerle birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 92'ye çıktı.

Daha önce ölü sayısının 64, yaralı sayısının da 50 olduğu aktarılmıştı.

Yangında 5 yakını ölen Cabiri: Hastanede yangın söndürme cihazı yok, biz insan değil miyiz

Yangında 5 yakınını kaybeden Udey Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Zikar'da Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde amcasının oğlu ile 4 çocuğunun çıkan yangında hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkilileri ihmalden sorumlu tutan Cabiri, "Tüm sorumluluğu ihmalden dolayı merkezi ve yerel hükümete yüklüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Zikar Sağlık Dairesi Başkanı ve hastanede çalışan doktorların da ihmalinin söz konusu olduğunu aktaran Cabiri, şunları kaydetti:

Bu bir organize suçtur. Nasiriye'nin neden bu kadar acı çektiğini bilmiyoruz. Kovid-19 hastalarına ayrılan bölüm tenekeden inşa edilmiş. Bu hastanede acil bölümü ve yangın söndürme cihazı bile yok. Biz insan değil miyiz?"

Irak'ın başkenti Bağdat'ta da daha önce Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıkmıştı. Burada da 82 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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