Irak’ta korkutan Aşura senaryosu

Hz. Hüseyin’in şehit edildiği 10 Muharrem yaklaşıyor. Bu yıl 10 Muharrem’e hiç olmadığı kadar Şii-Şii gerginliği ortamında giren Irak’ta türbe ve Aşura etkinliklerinde gerginlik çıkmasından endişe ediliyor.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Şii lider Mukteda es-Sadr ve İran destekli “Koordinasyon Çerçevesi” hareketi ekseninde haftalardır yaşanan gerginliğin bitmek bilmediği Irak'ta yaklaşan Aşura etkinliği Iraklıları korkutuyor. Şii dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan 10 Muharrem yaklaşırken, bu yıl iki farklı Şii grup arasında gerginliğe şahit olan Irak'ta Sadr yanlıları ve ‘Çerçeve' hareketi taraftarlarına yönelik türbe ve etkinliklerde provokasyon yapılmasından endişe ediliyor. 10 Muharrem bu yıl, 8 Ağustos pazartesi gününe denk geliyor.

Güvenlik üst seviyede tutulacak

Irak İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda yayımladığı genelgeyle türbelerde güvenlik önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Mihna, yaptığı açıklamada “Aşura ziyareti farklı ülkelerden milyonlarca Müslüman'ın önem verdiği bir ziyarettir. Bu yıl ki ziyaretlerin geçen seneki ziyaretlere yakın bir sayıda olacağını öngörüyoruz” dedi.

Emniyet güçleri siyasete girmeyecek!

Aylardır Irak ve İran arasında Aşura merasimine ziyaretçilerin girişi hususunda hazırlıkların yapıldığını kaydeden el-Mihna, şunları kaydetti:

“Emniyet güçleri, kesinlikle siyasi konulara girmeyecektir. Ziyaret, mukaddes Kerbela'da zirvesinde olacaktır.”

Şii-Şii çatışmasından korkuluyor

Haftalardır iki farklı Şii grup arasında gerginliğe sahne olan Irak'ta gerginliğin çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor. ABD işgali sonrası mezhepçi siyasetin tavan yaptığı Irak'ta Sünni-Şii çatışmaları, kutsal günlerde camiler ve türbelerin bombalanması sonrası yaşanmıştı. Şiiler açısından büyük önem taşıyan 10 Muharrem'de provokasyonların yaşanmasından endişe ediliyor. .