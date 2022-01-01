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TIMETURK / DÜNYA / Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi

Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi

İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ölümünün ikinci yılında Irak'ta anıldı.

37 Dakika Önce
2022-01-01 16:55:08
Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Süleymani ve Mühendis'in aracının saldırıya uğradığı Bağdat Havalimanı yakınındaki noktada anma töreni düzenlendi. Aralarında siyasilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, ellerinde Irak bayrakları ile Süleymani ve Mühendis'in fotoğraflarını taşıdı.

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Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyad, törende yaptığı konuşmada, Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinin Irak'ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini, bu bakımdan ABD güçleri ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi talebinin, duygusal istekten kaynaklanmadığını, Irak'ın egemenliğini pekiştirmek için olduğunu ifade etti.

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Egemenlik ve onurun Irak halkının asli haklarından olduğunu söyleyen Feyyad, bu nedenle hükümetten, tüm yabancı güçleri Irak'tan tamamen tahliye etmesini istediklerini ekledi.

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İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere İranlı sivil ve askeri yetkililer, Süleymani'nin intikamını "uygun bir zamanda" alacaklarını söylüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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