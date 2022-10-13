Irak’ta hükümet binalarının bulunduğu mevkiye füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ‘Yeşil Bölge’ olarak adlandırılan hükümet binalarının yer aldığı mevkiye füzelerle saldırı yapıldı. İşte detaylar…

Irak meclisinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 9 füzeyle saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge ve çevresine 9 füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yaralananların olduğu bildirildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, saldırının kim tarafından düzenlendiği de henüz bilinmiyor.

Seçim öncesi gerginlik

Irak'ta geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimlerden Sadr Hareketi birinci çıkmıştı. Ancak İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmayan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, geçen aylarda siyasetten çekildiğini açıklamış, grubundaki milletvekillerini de istifa ettirmişti.

Bu gelişmenin ardından Sadr'ın İran destekli Şii rakipleri, eski Çalışma Bakanı Sudani'yi başbakan adayı göstermişti.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Perşembe günü düzenlenecek Meclis oturumunda cumhurbaşkanı seçimi yapılacak" demişti. .