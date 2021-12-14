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TIMETURK / DÜNYA / Irak’ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri’den 'Seçimler iptal edilebilir' iddiası

Irak’ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri’den 'Seçimler iptal edilebilir' iddiası

Irak’ta Şii Fetih Koalisyonu lideri Amiri, mahkemeye sundukları delillerin 10 Ekim’de yapılan seçimlerin iptaline neden olabileceğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-14 18:24:32
Irak’ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri’den 'Seçimler iptal edilebilir' iddiası

Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, başkent Bağdat'ta bulunan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyetiyle seçim sonrası siyasi süreci görüştü.

Seçimlerin iptal edilebileceğini savunan Amiri, “Mahkemeye sunduğumuz deliller seçimlerde hile yapıldığını gösteriyor. Deliller seçim sonuçlarının iptaline yol açacak nitelikte ve titizliktedir.” dedi.

Açıklanan seçim sonuçlarına göre 329 sandalyeli Meclise 31 vekil gönderen KDP heyetinin başkanı, eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ise Amiri'ye hükümet kurulması sürecinde bir tarafa karşı diğer tarafın yanında yer almayacaklarını iletti.

Zebari, "Bağdat'taki taraflarla (Şii) ortaklıklarımız söz konusu, bunlardan vazgeçemeyiz. Diğer siyasi taraflarla da uzlaşımız söz konusu. Siyasetteki kriz ve gerginliklere çözüm bulunması için herkesle birlikte çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'a yakın Fetih Koalisyonu lideri Amiri, seçimlerin iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemeye başvurmuştu. Mahkemenin iptal davasını 22 Aralık'ta görüşmesi bekleniyor.

- Sadr ile İran'a yakın Şii gruplar arasındaki ayrılık

Irak'ta yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kürtler ve Sünnilerin de yer alacağı “ulusal çoğunluk hükümeti” kurmak istediklerini açıklamıştı.

Tahran yönetimine mesafeli Şii lider Sadr, ayrıca, İran'ı işaret ederek dış ülkelerin müdahalesinden uzak bir hükümet istediğini ifade etmişti.

Fetih Koalisyonu ve Kanun Devleti Koalisyonunun başını çektiği İran'a yakın Şii gruplar ise, Şiilerin çoğunlukta olduğu bir kabine kurulmasından yana tavır gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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