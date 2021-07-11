DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Fransa'da kritik eşik: ''Önlem almazsak günde 20 bin vaka görebiliriz''
Türkiye’de tedavi edilen Gurbetçi vatandaş Hollanda’ya geri döndü
Süveyş Kanalı’ndan tarihinin en yüksek geliri
Muğla'ya tatilci akını; 8 kilometrelik araç kuyruğu!
Cem Garipoğlu'nun ailesinden tepki çeken paylaşım
21 ülkeden Çin'e ''Apple Daily'' kınaması
''İstanbul Havalimanı'nda terminal otelindeki doluluk yüzde 70'lere çıktı''
TMB raporu: Türk müteahhitler 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi
ABD Başkonsolosu: IKBY stratejik müttefikimiz
ABD Başkonsolosu: IKBY stratejik müttefikimiz
Irak'ta elektrik hatlarına üst üste saldırılar
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'den ''kripto para'' itirafı
Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
EURO 2020 finali öncesi '2. Dünya Savaşı' polemiği
Davutoğlu: Karamsarlık bulutlarını dağıtacak yiğit kadroya sahibiz

TIMETURK / DÜNYA / Irak'ta elektrik hatlarına üst üste saldırılar

Irak'ta elektrik hatlarına üst üste saldırılar

Irak'ta yıl başından bu yana 160 elektrik iletim kulesi ile hattına saldırı düzenlendi.

3 Saat Önce
2021-07-11 17:55:08
Irak'ta elektrik hatlarına üst üste saldırılar

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İçişleri Bakanlığına Bağlı Enerji Polis Komutanlığından yayımlanan raporda, yıl başından bu yana elektrik iletim kuleleri ile hatlarına pek çok saldırı düzenlendiği belirtildi.

Ocak ayından 10 Temmuz'a kadar olan sürede ülke genelinde 106 elektrik iletim kulesi ile 54 elektrik hattının patlayıcılarla hedef alındığı ifade edildi.

Saldırıları düzenleyen gruplara ilişkin bilgi verilmedi.

Irak'ta özellikle son haftalarda ülkenin kuzey, batı ve doğu kesimlerinde elektrik hatlarını hedef alan bombalı saldırılarda artış yaşanıyor. Bu durum sık sık elektrik kesintilerinin yaşanmasına ve hizmet yetersizliği nedeniyle halkın protestolarına neden oluyor.

Ülke makamları saldırıların çoğunun arkasında terör örgütü DEAŞ militanlarının olduğunu savunuyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH