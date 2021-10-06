DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 gözaltı
Kahramanmaraşspor - Çorum FK canlı izle!
Fransız Büyükelçi Mali Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Evergrande'ye 5,6 milyon dolarlık dava
Altında tahvil faizi düştü
Malulen emeklilik için kaç gün prim ödemek gerekiyor? Esnaf kaç yaşında malulen emekli olunur?
Vatandaşlardan büyük ilgi! 152.7 milyar liralık borç yapılandırıldı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'la ilgili 5 güvenlik sorusu
2020 Olimpiyatları'nda 450 milyon siber saldırı olmuş
Esnaf vergiden muaf olma şartı nedir? Hangi esnaflar vergiden muaf olacak?
Kanada'da iş gücü ihtiyacında artış
Irak'ta dehşet anları! Ayı saldırısı sonucu öldü
'Küçük esnafa vergi muafiyeti' dahil 25 kanun maddesi geçti
Mazda da çip tedarik engeline takıldı: Üretim durduruldu!
Hangi esnaflara vergi muafiyeti var? Lokanta, kafe, restoran, kuaför, berberlere vergi muafiyeti geldi mi?

TIMETURK / DÜNYA / Irak'ta dehşet anları! Ayı saldırısı sonucu öldü

Irak'ta dehşet anları! Ayı saldırısı sonucu öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, yemek verdiği ayının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-10-06 08:32:03
Irak'ta dehşet anları! Ayı saldırısı sonucu öldü

Hayvanat bahçesi yönetiminin Facebook hesabından yapılan açıklamada, hayvanat bahçesi çalışanlarından Hasan Al Hasan'nın, kafesteki ayıya yemek verdiği sırada ayının ani saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Al Hasan'ın işinin erbabı olduğu, kafeste bulunan ayının önündeki boş kabı çekip yemek dolu kabı vermeye çalıştığı sırada ayının ani saldırısına uğradığı kaydedildi.

Çalışma arkadaşlarının saldırıya uğrayan Al Hasan'ı kurtarmak için anında harekete geçerek kafesten çıkardığı ancak aldığı yaranın etkisiyle Al Hasan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş