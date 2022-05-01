DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Balıkesir Ramazan bayramı ezan vakti 2022 | Balıkesir'de bayram namazı ne zaman kılınacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Bakan Bilgin’in yapacağı açıklamada!
Bilecik'te lastik fabrikasında yangın!
Polisten ''1 Mayıs'' önlemi: Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!
Fenerbahçe'yi kızdıran pankart! Savcılar göreve çağrıldı
Esed, genel af ilan etti
İktidar ve muhalefetten vekiller Trabzonspor’un şampiyonluğunu birlikte kutladı
Ege Denizi'nde deprem!
Bakan Bozdağ: Hiçbir ülke Türkiye'nin yargısına müdahale edemez
Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı
İstanbul'da 1 Mayıs: Kapanacak yollar açıklandı
Kalın'dan Kiev ziyareti: Zelenskiy tarafından kabul edildi
5 yaşındaki Elvin’i sahipsiz köpek ısırarak sürükledi

TIMETURK / DÜNYA / Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ın Anbar vilayetinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

4 Saat Önce
2022-05-01 07:25:15
Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ın Anber vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı düzenlendi. ABD'nin konuşlu olduğu askeri üsse düzenlenen saldırıda roketlerin üssün çevresine düştüğü belirtilirken, olayda can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

General Kasım Süleymani'nin 2020 yılının başında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Irak'taki ABD askeri üsleri kimliği belirsiz gruplar tarafından saldırıya maruz kalıyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş