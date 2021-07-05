Irak'ta ABD üssüne roket saldırısı
Irak'ın batısındaki Anbar ilinde bulunan ABD'ye ait Ayn el Esed üssüne roketli saldırı düzenlendi.
Irak'ın batısındaki Anbar ilinde bulunan ABD'ye ait Ayn el Esed üssüne roketli saldırı düzenlendi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre bugün öğleden sonra üsse en az 3 roket atıldı.
Roketlerin üs içerisinde düştüğü, saldırıda ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.
ABD'nin bölgedeki güçlerinin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada saldırı doğrulandı.
Saldırının İran destekli Şii milis gruplarca düzenlendiği belirtiliyor.
Irak ve Suriye'de bir süredir İran destekli gruplarla ABD güçleri arasında gerginlik artıyordu.
Mepa News
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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