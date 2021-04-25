DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Irak'ta 80'den fazla kişinin öldüğü yangından sonra 3 günlük yas ilan edildi

Bağdat'ta koronavirüs hastalarına tahsis edilen hastanede dün çıkan ve 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.04.2021 13:34:54
Irak'ta 80'den fazla kişinin öldüğü yangından sonra 3 günlük yas ilan edildi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan, İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bazı yetkililerle toplantı düzenledi.

Yangının elim bir hadise olduğunu, Irak'ın ulusal güvenliğini etkilediğini ve kelimenin tam anlamıyla bir çöküş olduğunu kaydeden Kazımi, olayın örtbas edilmeyeceğini vurguladı.

Kazımi, bu tür olaylardaki ihmalkarlığın hatadan ibaret görülemeyeceğini aynı zamanda ihmalkar tarafların tamamının sorumluluğunu üstlenmesi gereken bir suç olduğunu belirtti.

 
Bağdat'taki hastane yangınında can kaybı 82'ye çıktı

Yangında hayatını kaybedenler için 3 gün ulusal yas ilan edildiğini kaydeden Kazımi, ülke genelindeki tüm hastaneler, oteller ve halka açık yerlerde güvenlik önlemlerinin bir hafta içinde denetlenmesi için ilgili bakanlık yetkililerinin katılımıyla bir teknik ekip oluşturulması yönünde talimat verdiğini aktardı.

[Mustafa el-Kazımi (ortada), hastane yangını sonrası hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. | Fotoğraf: Irak Başbakanlığı Basın Ofisi via AA]

Cumhurbaşkanından acil soruşturma talimatı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de yangının nedenlerine dair acil bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

Salih yaptığı yazılı açıklamada, yetkili makamlardan olaya ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını, olaydaki ihmalkarların soruşturulmasını ve yaralıların tedavisi için tüm olanakların seferber edilmesini istedi.

4 yetkili görevden alındı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili 4 yetkilinin görevden alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Bağdat Rusafa Sağlık Departmanı Genel Müdürü, İbn el-Hatib Hastanesi Müdürünün yanı sıra hastanenin teknik ve idari işler asistanı ile mühendislik ve bakım bölümü müdürünün görevden alındığı belirtildi.

Mecliste olağanüstü toplantı yapılacak

Irak Meclisi ise yayımladığı açıklamada, pandemi hastanesindeki yangına ilişkin yansımaları ve gelişmeleri tartışmak üzere yarın olağanüstü bir oturum düzenleneceğini duyurdu.

Bağdat'taki sağlık makamları, yangında hayatını kaybedenlerin naaşlarını sabah saatlerinden itibaren yakınlarına teslim etmeye başladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken İçişleri Bakanlığı, hastanede çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye, yaralı sayısının 110'a yükseldiğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş