DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9092 ₺

EURO

18,2329 ₺

ALTIN

994,04 ₺

BİST

2.544,12 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Irak: Sadr yanlısı grup Meclis’i bastı!

Irak: Sadr yanlısı grup Meclis’i bastı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi.

2 Saat Önce
2022-07-27 19:55:30
Irak: Sadr yanlısı grup Meclis’i bastı!

İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

000_A49J7-e1462128323379

Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.

thumbs_b_c_9d2d7294bd411b0b183ff3fd2edc4318

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi. Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş