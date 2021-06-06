Irak: PKK'nın Kürdistan Bölgesi'ndeki varlığı yasadışıdır

Irak Cumhurbaşkanlığı, Amedi'de PKK'nın Peşmergeye saldırısını kınayarak, Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki Türk kuvvetlerinin de geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanlığı, Amedi'de PKK'nın Peşmergeye saldırısını kınayarak, Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki Türk kuvvetlerinin de geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, PKK'lılarca Dohuk'ta Peşmerge güçlerine yapılan ve 5 Peşmergenin hayatanı kaybetmesi, 7 Peşmergenin de yaralanması ile sonuçlanan saldırı kınandı.

"PKK'nın Kürdistan Bölgesi de dahil, Irak topraklarındaki askeri varlığının yasadışı olduğunu ve bunun için çalışma yapılması gerektiğine" vurgu yapılan açıklamada, "bu tür talihsiz olayların durdurulması gerektiğini" ifade edildi.

Açıklamada, "Irak anayasası, Irak topraklarının komşuların güvenliğini tehdit etmek için bir üs olarak kullanılmasına izin vermiyor. Irak'ın istikrarını ve vatandaşlarının güvenliğini baltalayan bu suiistimallere son verilmelidir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Irak'ın egemenliğinin ihlalinin önlenmesinin, iyi komşuluk ilkesinin ve uluslararası norm ve sözleşmelerin ihlali olan bölge ve Musul'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geri çekilmesinin önemli olduğu" belirtildi.

Mahmur Kamp alanına dün gerçekleştirilen SİHA saldırısına da dikkat çekilen açıklamada, son saldırının, mülteciler de dâhil olmak üzere vatandaşların hayatlarını tehlikeye atan "tehlikeli bir tırmanış olduğun, uluslararası hukuka bağdaşmadığı" kaydedildi.

Açıklamada, komşu Türkiye ile ortak çıkarlar temelinde ilişkilerin güçlendirilmesi, sınır ve güvenlik sorunlarının işbirliği ve koordinasyon yoluyla çözülmesi, tek taraflı uygulamaların reddedilmesi ve Irak'ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerekliliğine işaret edildi.

Kaynak: Rudaw

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