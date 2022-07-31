Irak parlamentosunda oturma eylemi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meclisteki oturma eylemi ikinci gününde. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih sükunet çağrısı yaptı. Uluslararası camia da ülkede siyasi diyalog sağlanmasını istedi.

Irak'ta seçimlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamamış olması protestoları beraberinde getirdi.

Başkent Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bir hafta içinde ikinci kez meclise girdi, ardından da oturma eylemi başlattı.

Bazı göstericilerin eylem sırasında mecliste uyuyakaldığı anlar kameralara yansıdı.

Göstericilerin meclisten çıkmak için es Sadr'dan talimat bekledikleri belirtilirken Şii lider sosyal medya hesabından Kuran okuduğu bir fotoğrafı paylaşarak “dualarım sizinle”yazdı.

Irak'ta sular durulmuyor

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

ülkenin içinden geçtiği hassas dönemde herkesi sükunete çağırdı. Eski Irak Başbakanı ve Nasr Koalisyonu lideri Haydar el-İbadi de siyasi liderlere diyalog çağrısı yaptı.



Uluslararası camiadan da siyasi tansiyonun düşürülmesi ve şiddetten kaçınılması çağrıları geldi.

Başbakan adayı Muhammed Şi'ya Es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölgede, birçok siyasi partinin binalarını da tahrip etti.

Sadr yanlılarının Yeşil Bölge'ye girişi sırasında çıkan olaylarda 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere 125 kişi yaralandı.

Oturumlar ikinci bir karara kadar askıda

Olayların ardından oturma eylemi nedeniyle meclisteki oturumlar ikinci bir karara kadar askıya alındı.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti. .