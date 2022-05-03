Irak: Ordu ve polis Sincar'daki durumu kontrol altında tutuyor

Irak Savunma Bakanlığı, ordu ve polis güçlerinin, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmanın ardından Musul'un Sincar ilçesinde durumu kontrol altında tuttuğunu duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı ortak operasyon komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Tahsin el-Haffaci, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Sincar'da güvenlik ortamının sağlanmasında emniyet güçlerini destekleyen bölge halkının önemli rol oynadığını belirtti.

Şu anda ordu ve yerel polisin Sincar'da durumu kontrol altında tuttuğunu kaydeden Haffaci, bazı kişilerin ana yolların bir kısmını kapatmaya çalıştığını ancak ordu güçlerinin bunu engellediğini ifade etti.

700 aile civar kentlere göç etti

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada bir Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Sincar'da yaşananlar üzerine bugün Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah ve üst düzey askeri yetkililerden oluşan bir heyetin ilçeyi ziyaret ederek denetimlerde bulunduğu açıklanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı Kriz Masası Koordinatörü Hüseyin Kalari de çıkan çatışmanın ardından ilçeden yaklaşık 700 ailenin civar kentlere göç ettiğini belirtmişti.