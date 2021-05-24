Irak'ın kuzeyinde üst düzey 4 PKK’lı öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla 2'si üst düzey 4 PKK’lı, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki PKK/KCK'lı teröristlere Suriye'den mühimmat ve terörist aktarımı yapılacağı istihbaratının ardından operasyon kararı alındı.
Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla Suriye'den Irak'ın kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşarak Duhok kırsalında bulundukları tespiti üzerine düzenlenen hava harekatıyla, aralarında 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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