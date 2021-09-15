Irak'ın Duhok kentinde PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü
Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.
2021-09-15 20:21:18
Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Duhok'un Akre ilçesinin Nehle bölgesinde, PKK'nın yola yerleştirdiği 3 patlayıcı infilak etti.
Patlamada 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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