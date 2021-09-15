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TIMETURK / DÜNYA / Irak'ın Duhok kentinde PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

Irak'ın Duhok kentinde PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.

35 Dakika Önce
2021-09-15 20:21:18
Irak'ın Duhok kentinde PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Duhok'un Akre ilçesinin Nehle bölgesinde, PKK'nın yola yerleştirdiği 3 patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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