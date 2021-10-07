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TIMETURK / DÜNYA / Irak ile BAE arasında ''enerji'' anlaşması

Irak ile BAE arasında ''enerji'' anlaşması

Irak, elektrik üretimi için güneş enerjisi santralleri inşası konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketi 'Masdar' ile sözleşme imzaladı.

2 Saat Önce
2021-10-07 09:40:57
Irak ile BAE arasında ''enerji'' anlaşması

Irak Başbakanlık Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Kazımi ve BAE Enerji Bakanı Suheyl bin Muhammed el-Mezrui'nin yanı sıra Irak Ulusal Yatırım Komisyonu Başkanı Suha Davud Neccar ve Abu Dabi Gelecek Enerji Şirketi "Masdar"ın CEO'su Muhammed Cemil er-Ramahı'nın katılımıyla başkent Bağdat'ta imza töreni düzenlendi.

Törende, Irak tarafından Elektrik Bakanlığı ve Ulusal Yatırım Komisyonu ile BAE tarafından "Masdar" Şirketi arasında güneş enerjisiyle 2 bin megavat elektrik üretimi yapılacak 5 santralin inşası için sözleşme imzalandı.

Projenin ilk aşaması kapsamında toplam 2 bin megavatlık kapasitenin 1000 megavatının üretilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, güneş enerjisinden elektrik üretimi projesinin, Irak hükümetinin elektrik üretiminde alternatif, temiz ve yenilenebilir enerjilere yönelmesi ve ülkenin enerji ihtiyacının karşılanması çerçevesinde pratikte gerçekleşen ilk aşamalar olduğu belirtildi.

Irak enerji sektörü yetkililerin açıklamalarına göre, yıllık elektrik tüketimi 30 bin megavatı aşan ülkede sadece 19 bin megavat üretim yapılıyor.

Irak, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle elektrik ithalatı konusunda birtakım görüşmeler yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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