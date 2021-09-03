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TIMETURK / DÜNYA / Irak hükümetinden 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'na onay

Irak hükümetinden 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'na onay

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.

25 Dakika Önce
2021-09-03 07:06:56
Irak hükümetinden 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'na onay

Irak hükümeti, “Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı”nı onayladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.

Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.

ABD'nin 2003'te Irak'a girmesiyle birlikte zorunlu askerlik kaldırılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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