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Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi
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TIMETURK / DÜNYA / Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi

Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.

51 Dakika Önce
2021-09-02 20:52:17
Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi

Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.

ABD'nin 2003'teki işgaliyle Irak'ta zorunlu askerlik kaldırılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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