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Irak: Güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 18 kişi öldü

Iraklı güvenlik yetkilileri, Cuma gününden Cumartesi gününe kadar ülkenin farklı bölgelerinde teröristler tarafından düzenlenen bir dizi saldırıda çoğu güvenlik personeli olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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01.05.2021 18:24:05
Irak: Güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 18 kişi öldü

Şark'ul Avsat'ın AFP'den aktardığı habere göre, ajansa konuşan bir istihbarat subayı, "Bağdat'ın kuzeyindeki Tarmiyah'da bulunan ordu güçleri, bombalı saldırıya uğradı. Bu saldırıyı keskin nişancıların saldırısı takip etti. Söz konusu saldırıların ardından, bir aşiret üyesi ve bir sivilin yanı sıra, ordu istihbaratında binbaşı rütbesinde bir subay ve başka bir subay da dahil olmak üzere yedi savaşçı öldürüldü” dedi.

Kaynağa göre, bir birlikten desteğe gelen dört asker keskin nişancı ateşiyle yaralandı.

Öte yandan Kerkük'te teröristler bir Peşmergeye saldırdı. Bir güvenlik kaynağı, DEAŞ unsurlarının Peşmergeye ait bir noktaya hafif silahlarla saldırdığını ve bu saldırının yüzbaşı rütbeli bir bölük komutanı da dahil olmak üzere altı kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Bağdat'ın kuzeydoğusundaki Diyala'da ise kentin güneyindeki Beni Cemil bölgesinde bulunan devriyeleri hedef alan bir patlamada bir asker öldü, iki asker de yaralandı.

Ülkenin batısındaki Anbar'da, Irak-Suriye sınırına yakın Akaşat bölgesinde Irak ordusu devriyesine yönelik düzenlenen saldırıda bir subay ve bir asker öldürüldü.

Kentin kuzeyindeki Naft Hanna bölgesi yakınlarında bir Haşdi Şabi bölüğüne yönelik düzenlenen saldırıda iki Haşdi Şabi unsuru yaralandı.

Bu saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Cumhurbaşkanı Berham Salih Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bağdat, Kerkük ve Diyala'da ordunun, Peşmergelerin ve Haşdi Şabi'nin kanı terörist girişimlerini püskürtmek uğruna döküldü. Devleti ve güvenlik güçlerini desteklemek için safları birleştirmek, DEAŞ tehdidini küçümsememek ve bölgedeki kalıntılarını sona erdirmek için uluslararası desteği güçlendirmek bizim görevimizdir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan