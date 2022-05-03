Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar'da

Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah'ın, üst düzey askeri yetkililerden oluşan heyetle Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesine denetim ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Irak medyasında yayımlanan haberlere göre Genelkurmay Başkanı Yarallah'ın da yer aldığı üst düzey askeri bir heyet, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında dün çatışmaların yaşandığı Sincar ilçesine denetim ziyareti yaptı.

Heyette, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari'nin de yer aldığı aktarıldı.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

“PKK bölgeye yeni birlikler gönderdi”

Öte yandan Rûdaw'a konuşan Peşmerge Şengal Operasyonları Komutanı Tuğgeneral Lokman Geli İbrahim de çatışmaların ardından bölgede güvenlik durumunun kötüye gittiğini söyledi.

İbrahim, “Elde edilen bilgi ve belgeler, PKK'nin Rojava'nın Haseki kentinden Şengal'e yeni birlikler gönderdiğini gösteriyor. Behrê ve Hol'dan 5 ila 20 kişilik gruplardan oluşan birliklerin Qeraçi Kolk'a, getirildiği, oradan Xanesor ve Şengal'in diğer bölgelerine aktarıldığı görülüyor. Bölgede savaş ve çatışmalar tırmanırsa durum daha da kötüye gidebilir” diye konuştu.

“Durum Irak ordusunun kontrolü altında”

Rûdaw'a konuşan Musul Merkez Kaymakamı Emin Feneş de, “Batı Ninova Operasyonlar Komutanlığı, bölgedeki durumun kontrolü altında olduğunu aktardı. Bölgede resmi güvenlik güçlerinin dışında hiç bir yasadışı silahlı grubun kalmasına izin verilmeyecek” diye belirtti.

Şengal Anlaşmasının kararlılıkla hayata geçirileceğini belirten Feneş, Bağdat yönetiminin Şengal'de resmi olmayan silahlı güçlerin çıkarılması konusunda kararlı olduğunu ve bu çerçevede hareket ettiğini vurguladı.

Şengal Anlaşması

Bağdat merkezi hükümet ile Erbil arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan anlaşma “idare, güvenlik ve inşa” şeklinde üç başlıktan oluşuyor.

Anlaşma metnine göre, Şengal'de ilçe kaymakamı ve diğer idari birimler için yeni atamalar yapılacak.

Şengal'de iç güvenliğin sağlanması ise yerel polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından Kürdistan Bölgesi güçleriyle koordinasyonlu şekilde yürütülecek.

Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma doğrultusunda, Kürdistan Bölgesi ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru için atama yapılacak.

Anlaşma kapsamında ayrıca, Şengal'in güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için merkezi hükümet ile Erbil yönetimi arasında ortak komite kurulması kararlaştırılmıştı.

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