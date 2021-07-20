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Irak duyurdu: IŞİD’in Bağdat Valisi yakalandı

Irak Savunma Bakanlığı, IŞİD’in 'Bağdat Valisi' olarak bilinen üst düzey bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

55 Dakika Önce
2021-07-20 00:12:12
Irak duyurdu: IŞİD’in Bağdat Valisi yakalandı

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Savunma Bakanlığı Güvenlik Medya Ağı tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başbakanlığa bağlı Ulusal Güvenlik Biriminin, IŞİD'in Bağdat Valisini yakalamak için 3 ilde operasyon yürüttüğü ifade edildi.

IŞİD içinde önde gelen liderlerden olduğu kaydedilen ancak ismi belirtilmeyen kişinin, siviller ve güvenlik güçleri aleyhinde pek çok terör saldırısını yönettiğini ve başkent Bağdat'ta saldırı hazırlığında olduğunu itiraf ettiği belirtildi.

IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın IŞİD'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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