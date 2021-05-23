Irak Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk yüzünden 150 milyar dolar kaybettik

Yolsuzluk belasıyla yüzleşmek gerektiğine vurgu yapan Salih, “Reform yapmalı, yolsuzluk yapanları sorumlu tutmalı, onları adalete teslim etmeli ve çalınan parayı iade etmeliyiz” ifadelerini kullandı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'ın Saddam Hüseyin rejiminin düşüşünden bugüne kadar devlet daireleri ve kurumlarında yaygın olan mali ve idari yolsuzluklar nedeniyle 150 milyar dolar kaybettiğini açıkladı.

Salih, Irak'ta idari ve mali yolsuzlukla ilgili özel konuşmasında, yolsuzluk parasını geri almak, yolsuzluk yapanları sorumlu tutmak ve adalet önüne çıkarmak için bir yasa tasarısı sunduğunu açıklayarak, “2003 yılından bu yana yurtdışındaki yolsuzluk anlaşmaları nedeniyle 150 milyar dolar kaybedildi” dedi.

IŞİD'e karşı Uluslararası Koalisyon çizgisinde, yolsuzlukla mücadele etmek için bir uluslararası koalisyon kurulması çağrısında bulunan Salih, “Çünkü yolsuzluk ve terörizm birbirine bağlıdır” diye konuştu.

Yolsuzluk belasıyla yüzleşmek gerektiğine vurgu yapan Salih, “Reform yapmalı, yolsuzluk yapanları sorumlu tutmalı, onları adalete teslim etmeli ve çalınan parayı iade etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Şarku'l Avsat

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