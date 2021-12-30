Irak, Çinli şirket ile petrol rafinerisi kurmak için ön anlaşma imzaladı

Irak Petrol Bakanlığı, Çinli bir şirketle Basra kentinde günlük 300 bin varil kapasiteli ve 7 milyar dolar değerinde petrol rafinerisi kurmak için ön anlaşma imzalandığını duyurdu.