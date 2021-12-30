Irak, Çinli şirket ile petrol rafinerisi kurmak için ön anlaşma imzaladı
Irak Petrol Bakanlığı, Çinli bir şirketle Basra kentinde günlük 300 bin varil kapasiteli ve 7 milyar dolar değerinde petrol rafinerisi kurmak için ön anlaşma imzalandığını duyurdu.
2021-12-30 18:06:29
Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulccebar, başkent Bağdat'ta anlaşmanın imzalarının atıldığı toplantının ardından basın açıklaması yaptı.
Abdulcebbar, Bakanlığa bağlı Güney Rafineriler Şirketinin Basra vilayetinde El-Fav Petrol Rafinerisinin kurulumu için Çinli şirket "CNCEC"e bağlı Hualu Şirketi ile ön anlaşma imzaladığını belirtti.
Rafinerinin günlük 300 bin varil kapasiteye sahip olduğunu ve maliyetinin 7 ile 8 milyar dolar arasında olduğunu kaydeden Abdulcebbar, projenin ikinci aşamasının ise petrokimya kompleksinin inşası olacağına işaret etti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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