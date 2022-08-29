Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'den Sadr'a çağrı: Destekçilerini hükümet kurumlarından çek

Irak Başbakanı el-Kazımi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'dan 'destekçilerine hükümet kurumlarından çekilmeleri için çağrıda bulunmasını' istedi.

Irak'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi liderinin destekçisi bazı grupların başkent Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Hükümet Sarayı'na girmesi üzerine Başbakan Kazimi, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Kazımi, Sadr'dan "destekçilerine hükümet kurumlarından çekilmeleri için çağrıda bulunmasını" talep etti.

Güvenlik güçlerinden Sadr destekçilerine müdahale

Öte yandan, Irak güçleri, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basan Sadr Hareketi destekçilerine göz yaşartıcı gaz kapsülleriyle müdahalede bulundu.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr destekçisi bir grup da Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girmişti.

Şii liderin destekçileri, Bağdat'ın birçok bölgesinde sokağa çıkarken, güney kentlerde de Sadr yanlılarının sokakları doldurduğu ve bazı hükümet binalarına girdiği aktarılmıştı.

Bağdat'ta Yeşil Bölge semalarında Irak uçaklarının uçuş yaptığı görülmüş, Irak Başbakanı Kazımi de Bakanlar Kurulunun haftalık toplantılarını askıya almıştı.

Sadr yanlıları daha önce de Meclisi basmıştı

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.