DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Evde nasıl bambu yetiştirilir?
Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları yarışmasına başvuru nasıl ve nereden yapılır?
Katliam gibi kaza: 5 ölü
Afrin'de YPG bomba yüklü araçla saldırdı
Yurt dışındaki yatırımcılardan THY hisselerine büyük ilgi
Gebelik testini yapmak için en doğru zaman...
Türkiye Kart nereden alınır? Türkiye Kart ücreti ne kadar? PTT Türkiye Kart ile aylık yapılıyor mu?
3600 ek göstergede flaş gelişme: Anlaşma sağlandı
2 yaş sendromuyla nasıl başa çıkılır?
2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem
YouTube'a yeni özellik: Canlı yayınlar altyazılı izlenebilecek
Elon Musk tarih verdi! Avrupa’daki ilk fabrika üretime başlıyor
ABD’de İncil’den sonra en çok satılan kitap
Doğum kontrol hapı nasıl kullanılmalı?

TIMETURK / DÜNYA / Irak Başbakanı Kazımi açıkladı: Yardımcısını yakaladık

Irak Başbakanı Kazımi açıkladı: Yardımcısını yakaladık

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülke dışında gerçekleştirilen bir güvenlik operasyonunda DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Sami Casim'in yakalandığını duyurdu.

3 Saat Önce
2021-10-11 11:19:22
Irak Başbakanı Kazımi açıkladı: Yardımcısını yakaladık

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülke dışında gerçekleştirilen bir güvenlik operasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Sami Casim'in yakalandığını duyurdu.

Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkede yapılan seçimleri takip ettiği sırada istihbarat biriminin de ülke sınırları dışında en zorlu operasyonlarından birini gerçekleştirdiğini belirtti.

Irak Başbakanı, söz konusu operasyonda DEAŞ'ın mali sorumlusu ve eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı Sami Casim olarak bilinen kişinin yakalandığını kaydetti.

Kazımi, operasyona ve yerine ilişkin ise detaylı bilgi vermedi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 26 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş