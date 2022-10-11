İpler gerildi… İran ile İngiltere arasında soğuk rüzgarlar!

Mahsa Emini protestoları sonrası Tahran-Londra ilişkileri tümden kopma noktasına geldi. İngiltere, Tahranlı yetkililere yaptırım uygularken, İran ise sürekli İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff'i Dışişleri Bakanlığı’na çağırıyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İran'da Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümüyle başlayan protestolar, İran'ın Batı dünyası ile ilişkilerinde büyük gerginliğe yol açtı. 16 Eylül'de Mahsa Emini'nin ölümü sonrası, ülke çapında başlayan protestolara ek olarak Tahran yönetimi de bütün Batı başkentlerinde protesto edildi. Diplomatik olarak ise İran, göstericilere kötü davrandığı gerekçesiyle Batılı başkentlerce kınandı. Tahran'ın Londra ile arasındaki ilişkiler ise tümden kopma noktasına geldi.

İNGİLTERE'DEN GÜVENLİK YETKİLİLERİNE YAPTIRIM

İngiltere, son olarak dün İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara müdahale eden “ahlak polislerine” ve bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım uygulama kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerinin yanı sıra, Ahlak Polisi Müdürü Mohammed Rostami Cheshmeh Gachi, Tahran Ahlak Polisi Şefi Haj Ahmed Mirzaei'nin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildiği, ayrıca söz konusu kişilere seyahat yasağı uygulanacağı belirtildi.Yaptırım listesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gholamreza Süleymani, Polis Teşkilatı Başkanı Hüseyin Eşteri, İran Polis Özel Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Hassan Karami de yer aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, yaptırımların “İran otoritelerine açık bir mesaj gönderdiğini” belirtti. Cleverly, İran güvenlik güçlerini hedef alarak, “Kadınlara ve kız çocuklarına uyguladığınız baskının ve kendi halkınıza uyguladığınız şok edici şiddetin hesabını sizden soracağız.” ifadelerini kullandı.

TAHRAN: DİPLOMATİK MİSYONLARIMIZI KORU

İran'da ise aynı saatlerde gündem, Tahran'ın Londra'daki büyükelçiliğine yönelik saldırılardı… İran yönetimi İngiltere'yi suçladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere hükümetinin diplomatik misyonların korunması konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmesini ve İngiltere'nin güvenliği sağlayamaması durumunda İran'ı bilgilendirmesini beklediklerini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, önceki akşam Londra'da İran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı ve İran bayrağının indirilmesiyle ilgili olarak bu tür eylemlerin hiçbir değerinin olmadığını söyledi.

Kenani, “Bu bağlamda önemli olan nokta, uluslararası yasalara göre diplomatik yerlerin güvenliğini sağlamak zorunda olan hükümetin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı. Kenani, hükümetlerin, diplomatik yerlerin güvenliğinin sağlanması konusunda Viyana Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası düzenlemelere uymakla yükümlü olduğunu belirterek, “İngiliz hükümeti bu konuda iddialı olan ülkelerden biri, ne yazık ki böyle bir ülkede İran'ın misyonlarına farklı zamanlarda defalarca saldırı düzenlendi” diye konuştu.

Bazı Avrupa ülkelerinin İranlılara Şengen vizesi vermeyi durdurduğuna ilişkin İran medyasında yayınlanan haberlere değinen Kenani, vize sınırlandırmasına yönelik her türlü adımın kabul edilemez olduğunu belirtti.

İNGİLTERE BAŞI ÇEKTİ

İran, 25 Eylül'den itibaren İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni iki kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığınca 25 Eylül'de İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff'in İngiltere merkezli BBC Farsça ve Iran International kanallarının İran karşıtı faaliyetleri nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı ve gerekli tepkinin gösterildiği kaydedildi. Bakanlığın açıklamasında, bu tür yayınların “İran'ın iç işlerine karışmak” ve “ülkenin ulusal egemenliğini ihlal etmek” anlamına geldiği ifade edildi. Bakanlık 25 Eylül'de ayrıca Norveç Büyükelçisi'ni de dışişlerine çağırdı.

İkinci bakanlığa çağırma ise 5 Ekim'de yaşandı. İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in ülkesinin İran'daki son gelişmelere yönelik müdahaleci yaklaşımı nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı bildirildi. .