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TIMETURK / DÜNYA / Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı isim Ankara'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı isim Ankara'da yakalandı

Ankara'da IŞİD’e yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu A.R. yakalandı.

1 Saat Önce
2021-10-07 10:24:35
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı isim Ankara'da yakalandı

Türkiye'ye yasadışı yollarla gelmeden önce Suriye'de IŞİD adına faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R'nin İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan A.R, TEM Şube Müdürlüğünün sabah saatlerinde yaptığı baskınla kaldığı adreste yakalandı.

İkamette yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyale ve A.R. adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartına el konuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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