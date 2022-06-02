Interpol'den kritik uyarı: O silahlar karaborsaya düşecek

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Ukrayna'ya gönderilen silahların büyük bölümünün savaş sonrasında suç örgütlerinin eline geçebileceği konusunda sorumluları uyardı.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Ukrayna'da silah sirkülasyonunun çok yoğun olduğuna işaret ederek bu durumun savaş sonrasında Avrupa içinde ve dışında kaçak silahların hızla yayılmasına yol açacağını söyledi.

DW'nin haberine göre organize suç örgütlerinin giderek küreselleştiğini ve Ukrayna'daki kaotik durumu çıkarları için kullanabilme potansiyeline sahip olduklarını ifade eden Stock "Bu gerçekleşecek. Hiç şüphem yok. Suç örgütleri şimdiden buna odaklanmış durumda" dedi.

Stock, ağır silahlar dahil orduların kullandığı her tür silahın suç örgütlerinin eline geçebileceği uyarısı yaptı ve ekledi:

"Interpol silahlarla ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir veri tabanına sahip. Üye ülkeleri bu veri tabanını kullanmaya çağırıyoruz. Çünkü hiçbir ülke ve hiçbir bölge bu durumla yalnız baş edemez. Bahsettiğim suç örgütleri küresel çalışıyor, dolayısıyla bu silahlar da kıtalar arasında dolaşıma girecek." .