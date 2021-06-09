Interpol'dan Can Dündar kararı

Firari gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle ilgili konuşan Interpol yetkilisi, daha önce Dündar hakkında aldıkları talebin reddedildiğini, Türkiye'den bu yönde kendilerine yeni bir talep de gelmediğini söyledi.

Firari gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle ilgili konuşan Interpol yetkilisi, daha önce Dündar hakkında aldıkları talebin reddedildiğini, Türkiye'den bu yönde kendilerine yeni bir talep de gelmediğini söyledi.

Euronews'e konuşan Interpol yetkilisi, "Daha önce Can Dündar ile ilgili alınan kırmızı bülten talebi INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından reddedildi. 9 Haziran tarihi itibariyle Interpol'e bildirilmiş yeni bir kırmızı bülten talebi yok. Yeni talep geldiğinde, bu özel bir birim tarafından incelenecek. Bu birim, Interpol üyesi Türkiye'nin tüm kırmızı bülten taleplerini, kurumun kuralları çerçevesinde gözden geçiren bir birim." dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "casusluk" suçlamalarından MİT TIR'ları davasından ayrılan dosyası kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Yakalama emri kapsamında da uluslararası polis teşkilatı Interpol'den kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulması da kararlaştırıldı.

Daha önce MİT TIR'ları davası kapsamında Can Dündar için kırmızı bülten talep edilmişti. Interpol, bazı ülkelerin kırmızı bülteni "siyasi muhalifleri susturmak amacıyla" kullanarak suistimal ettiği gerekçesiyle başvuruların hepsini kabul etmiyor.

Interpol 1923 yılında uluslararası polis işbirliği sağlamak amacıyla kuruldu. Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan kuruluş, 190 ülkenin üyeliğiyle güvenlik güçlerinin ve adalet birimlerinin sınır ötesi suçluların yakalanması için ortak hareket etmesini hedefliyor.

Kaynak: Euronews

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