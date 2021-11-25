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TIMETURK / DÜNYA / Interpol Başkanlığı'na BAE'den bir isim seçildi

Interpol Başkanlığı'na BAE'den bir isim seçildi

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi'nin seçildiği bildirildi.

7 Dakika Önce
2021-11-25 13:07:35
Interpol Başkanlığı'na BAE'den bir isim seçildi

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı.

Yapılan oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı seçildi.

Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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