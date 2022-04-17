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TIMETURK / DÜNYA / Instagram'dan Bella Hadid'e Filistin sansürü

Instagram'dan Bella Hadid'e Filistin sansürü

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşınca Instagram, Hadid'in hikaye paylaşmasını engelledi. Ünlü model, 'Ne zaman Filistin ile ilgili paylaşım yapsam hikayelerim engelleniyor' derken, birçok sosyal medya kullanıcısı Instagram'a tepki gösterdi.

38 Dakika Önce
2022-04-17 12:27:57
Instagram'dan Bella Hadid'e Filistin sansürü

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüyle ilgili sık sık sosyal medya paylaşımda bulunarak tepkisini dile getiriyor. Son olarak, İsrail polisinin sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlara yaptığı saldırıda 152 Filistinlinin yaralanmasına yönelik paylaşımlarda bulunan Hadid'in paylaşımları, Instagram tarafından engellendi.

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"INSTAGRAM HİKAYEMDE PAYLAŞIM YAPMAM ENGELLENDİ"

Uygulamanın sansürüne isyan eden ünlü model, "Instagram hikayemde paylaşım yapmam engellendi ve bunun Filistin paylaşımlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ne zaman Filistin ile ilgili paylaşım yapsam hikayelerim engelleniyor. Takipçilerimin yaklaşık 1 milyonu gönderilerimi ve hikayelerimi göremiyor" diyerek tepki gösterdi.

Modelin açıklamasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Instagram'ın Filistin sansürüne tepkilerini dile getirdi.

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