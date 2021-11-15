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İnsanlık tarihinin kara lekesi: Ahıska Türkleri

Ahıska Türklerinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından ana vatanlarından koparılmasının üzerinden 77 yıl geçti.

2 Saat Önce
2021-11-15 07:50:38
İnsanlık tarihinin kara lekesi: Ahıska Türkleri

Stalin liderliğindeki SSCB, 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk'ü "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün etti.

Vatanlarından zorla terk ettirilen Ahıska Türkleri, "ölüm katarı" olarak adlandırılan hayvan vagonlarına istiflenerek bilinmez bir yolculuğa çıktı. Bir aya yakın süren sürgün boyunca 17 binden fazla insan açlıktan, hastalıktan ve soğuktan hayatını kaybetti.

Ayrı ayrı bölgelere dağıtılan Ahıskalılar yıllarca birbirinden haber alamadı. Sovyet yönetimi, Ahıskalıları sürgün yerlerinde kadın, yaşlı, çocuk demeden en ağır işlerde çalıştırdı.

SSCB kayıtlarına göre, Kırım ve Ahıska Türklerinin sürgününün, Karadeniz çevresini Türklerden temizlemek amacıyla yapıldığı anlaşıldı.

Ahıskalıların torunları bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, ABD ve Türkiye'de yaşamlarını sürdürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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