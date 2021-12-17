İnsanlık dışı yöntem: Pet şişede papağan kaçakçılığı
Endonezya'da yapılan bir operasyonda pet su şişeleri içine konularak yasadışı yollardan ticareti yapılan çok sayıda Kakadu papağanı ele geçirildi.
2021-12-17 10:08:39
Endonezya'da pet su şişeleri içine konularak yasadışı yollardan ticareti yapılan çok sayıda Kakadu papağanı ele geçirildi.
Yapılan operasyonun ardından papağanları ticari amaçla gümrükten kaçak olarak geçirmek isteyen kişilerin akıl almaz yöntemi dikkat çekti.
Papağanların Endonezya'dan başka ülkelere günlerce süren yollarda bu şekilde tutulduğu ve bir kısmının yolda öldüğü belirtiliyor.
Hayvanseverler, papağan almak isteyenlerin bu görüntülere iyi bakmalarını isteyerek “Arz olmasa kaçakçılar bu tür yollara başvurmaz” dediler.
Plastik şişelerin içine gizlenmiş kuşların keşfedilmesi ilk değil. 2015 yılında Endonezya polisi , nesli tükenmekte olan bir kuş olan 21 sarı tepeli kakaduyu şişelerde kaçırmaya çalışan bir adamı tutukladı .
2017'de Endonezyalı yetkililer, çok sayıda tutuklamaya yol açan vahşi yaşam baskınlarının ardından tahliye borularına girmeye zorlanan 125 egzotik kuş buldu .
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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