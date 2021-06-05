İnsan vücudunda en çok ortak noktası olan iki organ: Beyin ve ve testisler

Uluslararası bir araştırma ekibi, insan vücudunda en çok ortak noktası olan iki organın beyin ve testisler olduğunu keşfetti.

Uluslararası bir araştırma ekibi, insan vücudunda en çok ortak noktası olan iki organın beyin ve testisler olduğunu keşfetti.

Portekiz'deki Aveiro Üniversitesi ve Porto Üniversitesi'yle Birleşik Krallık'taki Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan beyni ve testisin rekor sayıda ortak protein barındırdığını ortaya çıkardı.

Royal Society Open Biology isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada vücudun farklı bölümlerinde üretilen proteinler analiz edildi ve benzerliklerinin ortaya çıkarılması için karşılaştırıldı.

Bulgulara göre en büyük benzerlik, beyin ve testislerde görüldü. İki organ arasındaki ortak proteinlerin sayısı 13 bin 442'yle rekor seviyedeydi.

Ekip daha sonra bu ortak proteinlerin özelliklerine odaklandı ve çoğunun, dokuların ve iletişimin geliştirilmesinde rol oynadığını saptadı.

Her iki organdaki proteinler de yüksek miktarda enerji tüketiyordu. Bu tüketim, beyinde düşünme süreci için, testislerde ise her gün milyonlarca sperm üretimi için gerekliydi.

Araştırmacılar ayrıca, iki organın ürettiği proteinler arasındaki benzerliklerin bir nedeni olabileceğine dikkat çekti.

Örneğin daha önceki araştırmalar, beyinde meydana gelen bozukluklarla cinsel işlev bozuklukları arasında ilişki olabileceği ortaya atılmıştı.

Hatta bazı uzmanlar, üretilen sperm kalitesi ve zekanın da bağlantılı olabileceğini öne sürmüştü.

Öte yandan araştırmacılar bu iki organ arasındaki olası bağlantıları daha iyi anlamak için ileri araştırmalar gerektiğini söylüyor.

Araştırmada konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Bu, yeterince araştırılmamış bir konu. Söz konusu dokular arasındaki bağlantının açıklığa kavuşturulması gerekir. Böylece beyni ve testisleri etkileyen işlev bozukluklarının anlaşılması sağlanabilir.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.