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İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail saldırılarına dikkat çekti

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde uyguladığı planlı tahliyelerin milyonlarca Filistinlinin maruz kaldığı apartheid (ırkçılık, ayrımcılık) gerçeğini teyit ettiğini belirtti.

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Google News - Timeturk
11.05.2021 18:08:13
İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail saldırılarına dikkat çekti

HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin'de ciddi insan haklarıyla birlikte büyük bir gerilim yaşandığını kaydetti.

İsrail hükümetinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki tahliye operasyonlarını takip ettiklerini belirten Şakir, "Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki planlı tahliye operasyonları, milyonlarca Filistinlinin maruz kaldığı apartheid gerçeğini teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Şakir, İsrail hükümetinin İsrailli Yahudilerin Filistinlilerin evlerine el koymasına izin veren bir yasaya dayanarak Şeyh Cerrah'taki Filistinlileri sınır dışı etmeye çalıştığına dikkati çekti.

HRW yetkilisi ayrıca işgal makamlarının Mescid-i Aksa'da ve çevresi başta olmak üzere Kudüs'teki Filistinli göstericilere yönelik uygulamalarının sistematik aşırı güçten kaynaklandığını ifade etti.

Açıklamasında ayrıca Gazze Şeridi'nde birçok Filistinlinin öldürülmesinden duyduğu endişeyi dile getiren Şakir, İsrail'in abluka altındaki bölgede patlayıcı silahlar kullanmasının sivillerin zarar görmesiyle sonuçlanacağını aktardı.

Şakir, ciddi ihlallerin cezasızlık politikasının sona erdirilmesi ve suça karışanların soruşturulup yargılanması çağrısında bulundu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistinli şehit olmuş, 115 kişi yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan