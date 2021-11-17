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İngiltere'ye ait F35 uçağı Akdeniz'e düştü!

Bir İngiliz F35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü bildirildi.

39 Dakika Önce
2021-11-17 19:26:51
İngiltere'ye ait F35 uçağı Akdeniz'e düştü!

İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.

Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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