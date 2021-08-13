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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere, vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan'a 600 asker gönderecek

İngiltere, vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan'a 600 asker gönderecek

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan'a 600 asker gönderileceğini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-08-13 11:09:19
İngiltere, vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan'a 600 asker gönderecek

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan'a 600 asker gönderileceğini bildirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Wallace, yaptığı açıklamada, Kabil'deki Büyükelçiliğin daha güvenli bir yere taşınacağını belirtti.

Diplomatlarının, askerlerinin ve vatandaşlarının yanı sıra onlarla çalışan Afganların tahliyesi için Afganistan'a 600 asker gönderileceğini duyuran Wallace, şu ifadeleri kullandı:

"Kabil'deki diplomatik varlığını desteklemek, İngiliz vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerine yardımcı olmak ve bizimle hizmet etmek için hayatlarını riske atan eski Afgan personelinin yerlerinin değiştirilmesini desteklemek için ek askeri personel gönderilmesini onayladım."

Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 15 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 19 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıpları ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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