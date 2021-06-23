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İngiltere 'uyarı ateşi' iddiasını yalanladı

İngiltere, Rus ordusunun Karadeniz'de bir İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı yönündeki haberleri yalanladı.

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23.06.2021 15:45:24
İngiltere 'uyarı ateşi' iddiasını yalanladı

Rus Savunma Bakanlığı karasularını ihlal ettiği iddiasıyla İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu

İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD) ise yaptığı açıklamada haberleri yalanladı ve HMS Defender'ın Ukrayna sularında uluslararası hukuka uygun olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

MoD Basın Ofisi'nin Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, "Rusların Karadeniz'de topçu tatbikatı yaptıklarına ve faaliyetleri hakkında denizcilik camiasına önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı. Güzergahı üzerine de bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" denildi.

Moskova, uyarı ateşinden sonra HMS Defender'ın rotasını değiştirdiğini söyledi.

Olayın Kırım'ın güneyindeki Cape Fiolent yakınlarında meydana geldiği aktarıldı.

Rusya medyası, bir devriye gemisinin iki kez uyarı ateşi açtığını, Su24-M tipi bir jetin de HMS Defender'ın güzergahına dört bomba attığını yazdı.

Interfax, İngiliz Büyükelçiliği savunma ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmiş ancak bu uluslararası olarak tanınmamıştı.

14 Haziran'da İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e hareket eden HMS Defender, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait Type 45 türü destroyeri. Kraliyet Donanması'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, misyonlarını Karadeniz'de yürütüyor.

ingiltere-rusya

BBCTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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