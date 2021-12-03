İngiltere Ukrayna için savaşır mı?

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Estonya’daki NATO birliğini ziyareti sırasında tankın üzerine çıkıp poz vermesini yorumlayan gazeteci Taha Dağlı, Rusya’ya en sert tepkiyi İngiltere’nin gösterdiğine dikkat çekti

Dağlı'nın “Ruslara demir leydi mesajı ne anlama geliyor” başlıklı yazısından öne çıkan satırlar:

İngiltere Genel Kurmay Başkanı da İngiltere Başbakanı da Rusya'yı sert dille uyaran isimlerdi. Bu halkaya İngiltere'nin kadın Dışişleri Bakanı Liz Truss da dahil oldu.

Letonya'daki NATO Dışişleri Bakanları zirvesine giderken Estonya'daki NATO birliğini ziyaret eden İngiliz bakan, orada bir tanka bindi. Tankla gezerken de kameralara poz verdi.

İngiltere'nin Rusya'ya bakışı, NATO ve ABD'ninkinden biraz daha sert. 29 Haziran'da Karadeniz'de Kırım açıklarında İngiliz savaş gemisine Ruslar tarafından ateş açılmıştı.

Rusya için Kırım Rus toprağı, Kırım açıkları da Rusların karasuları. İngiltere için ise tam tersi. Bu durumdan kaynaklı o müdahale iki ülkeyi savaşın eşiğine getirebilirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Thatcher

Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizinde de Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere, Polonya'ya asker göndererek, Moskova'ya olan tepkisinin sıcak olduğunu göstermişti.

Gelinen noktada Batı blok halinde Rusya'yı Ukrayna konusunda uyarırken, bu blok içerisinde İngilizlerin sesinin daha gür çıktığını görüyoruz.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Estonya'da tanka çıkması da Ruslara bir meydan okumaydı. İngiliz Bakan, Moskova'ya “demir lady” mesajı veriyordu. O poz hakkında iki görüş ortaya çıktı. Birinde İngiliz bakan ti'ye alındı.

Sadece medyatik olmak için yapılan bir hareket olduğu savunuldu. Diğerinde ise bu açıkça bir meydan okumaydı. Çünkü benzerini 1986'da Batı Almanya'da İngiltere'nin o dönemki başbakanı Margareth Thatcher yapmıştı.

Thatcher Batı Almanya'daki birlikleri ziyaretinde tankın üzerine çıkıp poz verdiğinde, büyük yankı uyandırmıştı. Thatcher'ın lakabı demir lady'ydi. Ve bu lakabını sonuna kadar hak ediyordu. Üstelik ona bu lakabı verenler Ruslardı.

1976'da Sovyetler Birliğine yönelik sert politikaları ve tutumu nedeniyle bir Rus gazetesi onun için “demir lady” diye manşet atmış ve Thatcher yıllarca bu isimle anılmıştı.

Haber7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.