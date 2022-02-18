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İngiltere, Ukrayna Büyükelçiliği'ni Kiev’den taşıdı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki büyükelçiliğini geçici olarak Kiev’den Lviv’e taşıma kararının alındığını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-02-18 23:50:57
İngiltere, Ukrayna Büyükelçiliği'ni Kiev’den taşıdı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “İngiltere Büyükelçiliği Ofisi geçici olarak taşınıyor. Büyükelçilik çalışanları İngiltere'nin Lviv Büyükelçiliği'nden çalışıyor” ifadesine yer verildi.

Bakanlık, “Rus ordusunun Ukrayna sınırında gücünü artırması, dolayısıyla askeri eylem tehdidinin artması” nedeniyle alındığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Rusya'nın Ukrayna'daki her türlü askeri eylemi, İngiliz hükümetinin Ukrayna'da konsolosluk hizmetleri sağlama yeteneğini büyük ölçüde etkileyecektir. İngiltere vatandaşları, bu koşullar altında konsolosluk desteğinin veya tahliye yardımının artmasını beklememeli”

Bakanlık ayrıca tüm İngiliz vatandaşlarına, ticari seferler çalıştığı sürece derhal Ukrayna'yı terk etmelerini tavsiye etti. .

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